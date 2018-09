Miles de afectados por paro en sistema de transporte en Sonora

En Sonora, miles de personas resultaron afectadas por el paro de labores que realizaron concesionarios de transporte público en Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, San Luis Río Colorado y Agua Prieta.

Exigen que las autoridades otorguen más subsidio o que les autoricen cobrar una tarifa más alta, de ocho a 15 pesos.

“Pretenden subir a 15 pesos por prestar un servicio ineficiente, que no ha respondido a las necesidades del usuario, el modus operandi, quieren que el Estado y el usuario premien su ineficiencia”, explicó Carlos Morales, director del Transporte de Sonora.

El paro afectó a miles de usuarios que no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos, escuelas y citas médicas, por la falta de unos 600 camiones de transporte.

“Pues la verdad yo no trabajé, porque yo agarro la seis, la 15 y en la mañana me vine temprano; me voy a regresar a mi casa”, explicó María de los Ángeles Lozoya, usuaria afectada Ciudad Obregón.

“No sabía en la mañana, fue mi sorpresa, llegué a la ruta tres y esperando y esperando. Tenía cita en el seguro, tuve que agarrar taxi para llegar a tiempo, no sabía de esta huelga”, comentó María Teresa Tirado, usuaria afectada Ciudad Obregón.

“Anda toda la gente desubicada, anda la gente perdiendo el tiempo porque faltan los camiones, yo lo uso poco, pero tengo como a las ocho que salí del seguro; están batallando las que entran a las ocho, están llegando a las nueve y las 10”, aseguró Juan, usuario afectado de Navojoa.

Para atender a los usuarios, el Gobierno del Estado implementó, en Hermosillo, un plan emergente con unidades que opera el estado y mil 500 taxis que ofrecerán el servicio a los usuarios con tarifa de 9 pesos.

“Desde las 5AM andamos en pie, dándole servicio a la ciudadanía, estamos subiendo lo que cabe en los carros, cuatro personas. Cobramos 10 pesos y a los estudiantes cinco pesos”, afirmó Jaime Rodrigo, taxista.

“Nos pidieron el apoyo por el paro de trasporte de la empresa, a nosotros nos asignaron la línea 1”, detalló Rodrigo Mijares, secretario del Sindicato de Taxistas CTM Obregón.

Este plan emergente también se aplicó en los municipios de Cajeme, Navojoa, San Luis Río Colorado y Agua Prieta.

“El Gobierno rechaza y por supuesto está en contra de la medida abusiva, agresiva e injusta contra el usuario, que algunos concesionarios del transporte urbano en algunas ciudades del estado de Sonora anunciaron. El Gobierno no está de acuerdo con el chantaje que están montando estas empresas”, dijo Carlos Morales, director del Transporte de Sonora.

“No es chantaje, yo quiero aclarar que no es una medida abusiva, es que simple y sencillamente con el ingreso que tenemos no nos alcanza para salir a trabajar; no alcanza para pagar el diésel, para pagar el mantenimiento, la nómina. Que nos autoricen a cobrar las tarifas”, pidió José Luis Gerardo Moreno, presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano.

Para las autoridades son más de 700 mil usuarios los afectados en todo el Estado, a quienes llamaron a tomar precauciones y buscar otros medios de transporte.

Con información de Erika Palma

MAP