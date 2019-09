Hallan sin vida a estudiante reportado como desaparecido en Colima

El cadáver del joven Héctor Javier Medina García, quien fue reportado como desaparecido ayer, fue encontrado este jueves en un terreno que se ubica cerca del puente Arco Sur en esta ciudad.

Te recomendamos: Niños y niñas de Manzanillo, principales víctimas de la violencia en Colima

Gracias a una llamada anónima fue que las autoridades correspondientes encontraron el cuerpo de esta persona, quien estudiaba en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey.

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, emitió hoy un mensaje en el que lamentó la muerte de Héctor Javier, quien contaba con 17 años de edad.

Cabe destacar que Medina García fue visto por última ocasión alrededor de las 11:30 horas de ayer, cuando estaba dentro de la citada preparatoria, lugar donde estudiaba.

Esta última información se dio a conocer en la Alerta Amber que recién se acaba de desactivar.

En Quintana Roo investigan el homicidio de una joven colombiana de 22 años de edad, quien hace unas semanas llegó a nuestro país luego de escapar de una presunta red de trata de personas en Guatemala.

Daniela Patiño, una joven de 22 años originaria de Antioquia, Colombia, llegó los primeros días de septiembre a Playa del Carmen, Quintana Roo, tras supuestamente huir de una red de trata que la tenía secuestrada en Guatemala.

Sus familiares, meses antes, tuvieron contacto con Daniela, dijeron que había tenido una charla, por medio de Facebook con una amiga, que le habría ofrecido empleo de mesera en Madrid, España.

De acuerdo con esa versión, el 16 de agosto la joven aterrizó en Guatemala engañada por una red de trata de personas; desde ese momento, pidió auxilio a su padre.

Le decía, Daniela, por favor véngase para la casa, véngase para acá -Pa’, me tengo que ir, son unas personas muy peligrosas, esto es una trata de blancas, me van a matar, vea si de pronto me matan estoy en esta dirección”, relató Elkin Patiño, padre de Daniela.