Hacienda contradice a AMLO: México tiene finanzas públicas sanas

“El país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo, todo lo que ofrecí en campaña”, dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Tras estas palabras, el presidente electo abundó en la situación de bancarrota en que, dijo, recibirá la economía nacional.

“Lleva 30 años en bancarrota el país, desde que se está aplicando la política neoliberal. No me estoy quejando, no me estoy quejando, es que aún con eso va a salir adelante el país”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, rechazó la bancarrota de las finanzas del país. En el mismo sentido se pronunció el PRI en el Senado.

“Lo que está sucediendo es que ya les está llegando la hora de gobierno y entonces empiezan a ver la realidad de hasta dónde se va poder”, sostuvo Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI.

Los panistas consideraron que la declaración de López Obrador es la forma en que el próximo gobierno le dice a la gente que no cumplirá sus promesas de campaña.

“Pareciera que se están poniendo, como dicen, el huarache antes de espinarse, como que está queriendo decir que si no cumple es por ello”, señaló Damián Zepeda, coordinador de los senadores del PAN.

“No lo sé, digo, siento que el país sí está en grave riesgo económico, que hay una emergencia económica. O sea, sí está en quiebra, para mí, y no es curarse en salud, es hablar con la verdad”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, habló sobre el estado de las finanzas públicas al cierre del sexenio.

“México tiene finanzas públicas sanas. Una inflación que va convergiendo al rango del Banco de México, un sector financiero bien capitalizado y líquido y hay que seguir trabajando para que esto se mantenga así, precisamente, para evitar un contagio”, apuntó el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.

AMLO, como la Chimoltrufia

A través de redes sociales, el presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, también criticó al presidente electo por contradecirse sobre sus consideraciones sobre la situación económica del país.

“López Obrador es como la Chimoltrufia, como dice una cosa, dice la otra. Hace apenas unos días decía que con Peña México era un país más fuerte, y ahora dice que estamos en bancarrota. Más bien parece que se quiere curar en salud y desde ahora justificar su fracaso de su gobierno, lo cual nos parece una enorme irresponsabilidad”, dijo Marcelo Torres.

Con información de Cecilia Reynoso.

