Denunciar bancarrota, exageración de AMLO: Luis Miguel González

La presunta bancarrota de México, denunciada este fin de semana por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe entenderse como un mensaje político y puede ser considerado como una exageración, así lo señaló Luis Miguel González, director editorial de ‘El Economista‘, en entrevista con Raymundo Riva Palacio para ‘Estrictamente Personal’.

Luis Miguel González consideró que los presidentes neoliberales de los últimos treinta años ordenaron las finanzas públicas y que las entregas de mandato han sucedido en mejores condiciones económicas que la de López Portillo a Miguel de la Madrid, o la crisis del 94.

El director editorial de ‘El Economista’ dijo que el país no puede salir a comprar crédito porque los niveles de deuda que hereda López Obrador “no lo permiten”. Sin embargo, dijo que México está en una mejor situación en términos macroeconómicos que en otros mandatos y consideró que la expresión “bancarrota” es una exageración.

Hay una especie de raspón, no sé si gratuito, pero cuando menos exagerado con respecto a si el Banco de México sería el responsable de la situación económica.”, dijo Luis Miguel González.

De acuerdo con el editor editorial de ‘El Economista’, el Banco de México tiene las funciones de manejar el nivel de tasas de interés, que a su vez reciben presión de las tasas de Estados Unidos, y manejar una restricción monetaria ante una inminente desaceleración económica.

Andrés Manuel López Obrador está tratando de explicar por qué no podrá cumplir con las expectativas, pero la propia expectativa de un crecimiento del 4 por ciento es muy alta para empezar (…) Crecer 2 por ciento no es estar en bancarrota. No vamos a chocar, pero tampoco vamos a 80 kilómetros por hora” aseveró.