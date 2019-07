Se acumula la basura en centro de Oaxaca ante inicio de la Guelaguetza

En Oaxaca, toneladas de basura cubrieron durante horas las calles del Centro Histórico de la capital.

Un grupo de habitantes de la colonia Renacimiento de la Villa de Zaachila, lugar donde se ubica el basurero metropolitano, bloqueó los accesos al tiradero para exigir la construcción de un pozo de agua y ocasionaron un caos en la ciudad de Oaxaca.

Pues mal porque nunca se deja tanta basura, por lo regular siempre viene el carro de la basura como a partir de las ocho y media de la noche y no llegó, hoy en la mañana había más basura, incluso los demás vecinos llegaron a tirar más basura”, señaló Elizabeth García, locataria del Mercado 20 de Noviembre.

El área más afectada fue el Centro Histórico de la ciudad y la zona de mercados tradicionales, que lució repleto de basura.

Hubo molestia entre comerciantes, vendedores y las propias autoridades, por la gran cantidad de turistas que ya se encuentran en la capital oaxaqueña, para las fiestas de la Guelaguetza.

Sabemos que todos tenemos derecho de protestar, de reclamar, pero no es manera, no es la manera y no en estas fechas. Oaxaca es una ciudad que vive del turismo, que se acuerden todos”, refirió Fredy Hernández, locatario.