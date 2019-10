Gobierno de la CDMX se desmarca de taxistas que marcharían el lunes

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, rechazó que las organizaciones afiliadas a Taxistas Unidos por México (TUM) sean afines al gobierno local y que se intente infiltrar a esa agrupación en las negociaciones del Movimiento Nacional Taxista con autoridades federales.

En conferencia de prensa, la funcionaria subrayó que el gobierno capitalino está abierto para todas los grupos del ramo que quieran participar en las mesas de diálogo y que se está haciendo lo posible para atender las demandas, encontrar una forma jurídica y actuar en consecuencia.

Aseguró que la gran mayoría de taxistas da buen servicio y solo un pequeño grupo es el que no lo da y afecta con bloqueos y otro tipo de acciones a la ciudadanía, lo que ya no se permitirá y de incurrir en ello serán revisadas sus concesiones, pues el gobierno privilegiará el libre tránsito.

No queremos por ningún motivo nosotros llegar a la revisión de las concesiones por afectación al derecho al libre tránsito, no queremos eso, ahora tampoco no podemos decir algo cuando salen a manifestarse, digamos a caminar a pie por las calles, porque ese es un derecho, señaló.