Fiscal de Guanajuato comparece ante Congreso local por violencia

El Fiscal general del Guanajuato, Carlos Zamarripa, compareció de manera virtual ante el Congreso local, donde informó que aumentó a 27 el número de personas asesinadas en el anexo “Recuperando mi vida”, localizado en la colonia Arandas de Irapuato, que se cometió el pasado miércoles.

Te recomendamos: Centros de rehabilitación en Guanajuato, parte de la disputa del crimen organizado; serían fachadas

“En el último evento donde fallecieron ya lamentablemente 27 personas y un número importante también de lesionados, la investigación se encuentra con un gran avance, significativo avance y estamos seguros de que en breve tiempo habremos de dar un resultado que significará el esclarecimiento de este caso”, indicó Carlos Zamarripa, fiscal general de Guanajuato.

Hasta el momento, 16 personas han sido detenidas por estar relacionadas con otros 5 ataques cometidos contra diferentes anexos en esa entidad.

Reconoció que desde el 2018, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima mantienen una guerra en esa entidad para tener el control del robo de combustible y de la venta de drogas, lo que ha provocado el aumento en el número de homicidios, de ataques contra la población y contra los anexos para rehabilitación de personas con problemas de adicción.

El fiscal fue cuestionado por los legisladores tras el actuar de la Fiscalía en el operativo que derivó en la detención de la madre de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, y que después un juez de control ordenó su libertad, por irregularidades en su detención.

“En el caso del pasado operativo del 20 de junio, sin duda la solicitud que se llevó a cabo de un cateo, por supuesto que era licita, legal, la solicitud era por la búsqueda de un vehículo robado que dadas las circunstancias a las que me he referido no se pudo localizar, este revés en esta resolución no es el final del combate a un grupo delictivo”, indicó Carlos Zamarripa, fiscal general de Guanajuato.

Hasta el momento, agregó, han sido detenidos 662 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, se les han asegurado 480 armas, 161 vehículos, 100 motos, 7 mil cartuchos y 21 granadas.

Del Cártel Santa Rosa de Lima han sido detenidos 706 integrantes, se ha asegurado 810 armas, 351 vehículos y 200 motocicletas.

Diputados del grupo parlamentario de Morena cuestionaron la permanencia del Fiscal, por tener más de 11 años en el cargo.

“El señor Fiscal lleva al frente de la procuración de justicia del estado 11 años aproximadamente, me gustaría preguntarle muy sencillamente y con total claridad ¿por qué no renuncia al cargo?”, cuestionó Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Diputado de Morena.

“No renunciamos porque somos sumamente responsables del cargo que me fue conferido por esta soberanía, el Poder Legislativo, sería defraudar precisamente esta confianza”, respondió Carlos Zamarripa, fiscal general de Guanajuato.

Durante la comparecencia que duró más de 5 horas, el Fiscal reconoció que existe una cifra negra de delitos que se no denuncian y pidió cerrar filas para combatir a los grupos criminales que operan en esa entidad.

Con información de Mario Torres.

Rar