Finaliza encuentro privado entre Kim y Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un finalizaron un encuentro privado de 48 minutos en Singapur y comenzaron una reunión ampliada a los miembros de sus respectivas delegaciones.

El encuentro se realizó en el hotel Capella, en la isla de Sentosa de Singapur.

Trump dijo a los periodistas que su reunión de 48 minutos a solas con el líder norcoreano había ido “muy, muy bien”, y Kim no respondió a la pregunta de si está dispuesto a deshacerse de sus armas nucleares.

Por su parte, Kim comentó al inicio del encuentro con las delegaciones que agradecía poder estar ahí para “hablar de temas importantes” y prometió que colaborará con Donald Trump, quien aseguró: “Vamos a trabajar para resolver los problemas juntos”.

