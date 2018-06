Trump rechaza críticas previo a cumbre con Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, embistió este lunes a través de Twitter contra quienes se oponen a la histórica reunión que sostendrá en breve con el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur.

“El hecho de que vaya a sostener una reunión es una gran pérdida para los Estados Unidos, dicen los que odian y los que pierden. Tenemos nuestros rehenes, pruebas, investigaciones y todos los lanzamientos de misiles se han detenido, y estos críticos, que me han catalogado mal desde el principio, ¡no tienen nada más que decir! ¡Estaremos bien!”, escribió el presidente en Twitter.

The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junio de 2018