Histórico apretón de manos entre Trump y Kim

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se dieron un histórico apretón de manos al inicio de su cumbre en Singapur, la primera de la historia entre ambas naciones.

Trump entró por la derecha y Kim por la izquierda a un patio del hotel Capella en la isla de Sentosa, y se estrecharon la mano sobre una alfombra roja y frente a una decena de banderas de Estados Unidos y Corea del Norte.

Breaking: President Trump and North Korean Leader Kim Jong Un shake hands as the historical nuclear summit begins. pic.twitter.com/XYSQ5VinZP

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 12 de junio de 2018