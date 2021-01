Cuando de ayuda se trata, todo se mezcla, en Sinaloa, un centro de apoyo escolar comunitario, sin registro en la SEP, creado por la ciudadanía, recibe donaciones de una familia de narcotraficantes y ahora también de las autoridades estatales.

En la colonia Ampliación Bicentenario, una de las zonas más marginadas en Culiacán, Sinaloa, decenas de niños dejaron de estudiar por la pandemia. No tienen computadoras, tampoco tabletas, ni televisión para continuar aprendiendo a distancia.

Para evitar que abandonen sus estudios y caigan en las drogas o se sumen a las filas del crimen organizado, Esmeralda Quiñones y sus hermanas crearon en este terreno a un costado del basurero, un centro de apoyo escolar comunitario.

Llegaron más de 100 niños, por la cantidad de estudiantes, las hermanas Quiñones pidieron ayuda vía redes sociales para comprar computadoras y televisores; como respuesta recibieron apoyo de un cártel, de una organización civil y del gobierno estatal.

Después se sumó el “banco de alimentos” una organización civil que les regala el 80 por ciento de la comida que les dan a los niños, y por último, la Secretaria de Educación de Sinaloa.

“La ayuda, se oye feo pero se recibe de quien sea, que lo más importante son los niños. El gobierno se limita en ciertas cosas porque somos una escuela irregular, las intenciones la tienen pero no se puede, porque tengo que ser una escuela para que me puedan apoyar”, prosiguió Esmeralda Quiñones.

La autoridad asegura que el caso de este centro comunitario, sin registro de la SEP, es único.

“La tarea de la escuela es formar ciudadanía, y se puede malinterpretar, bueno me habla de ciudadanía cuando estás permitiendo que haya apoyos de fuentes no muy transparentes, por llamarlos así, y no es que nosotros no lo permitamos”, agregó el funcionario.