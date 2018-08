Familiares de hombres linchados en Puebla exigen justicia

Familiares de los dos hombres linchados en Acatlán de Osorio, Puebla, exigen justicia. Aseguran que Alberto era albañil y campesino, y que Ricardo de 22 años de edad, su sobrino, estudiaba Derecho en la ciudad de Xalapa y estaba de vacaciones en el pueblo.

“Ellos fueron porque iban a traer material y de ahí se iban a ir con una de sus tías a traer unos guajolotes y en ese momento, en lo que ellos se pararon a la tienda a tomarse una cerveza, ahí es cuando los confundieron y los agarraron y nosotros hacemos responsables al municipio de Boquerón, a ellos y a su gobierno que tienen, y al de Acatlán, a los policías de Acatlán”, dijo Jazmín Sánchez, viuda de Alberto.

Aseguran que las autoridades locales no hicieron nada para librarlos de la multitud.

Llegamos y ya les estaban prendiendo fuego, hablamos por ellos, pero no nos hicieron caso, nos dijeron que nos iban a hacer lo mismo también, los policías dijeron que ellos no podían hacer nada”, señaló Jazmín.

“Pedimos justicia, los privaron de su libertad no merecían morir así, los policías no hicieron más al momento en que estaban encerrados, ni siquiera metieron las manos yo exigí hablar con el comandante, me dijeron que no estaba, exigí hablar con el presidente municipal y me dijeron que no estaba”, denunció José Guadalupe Flores, hermano de una de las víctimas.

Además de la pérdida, la familia sufre por la falta de dinero, debido a que Alberto, 46 años de edad, dejó en la orfandad a tres menores.

Mientras los padres del joven viajan de Estados Unidos para despedir a su hijo.

Necesitamos apoyo, ayuda, la funeraria nos está cobrando 20 mil pesos por nuestros cuerpos y no se vale, él no era delincuente, no era secuestrador, exijo justicia”, reiteró Jazmín.

La Fiscalía de Justicia de Puebla informó de manera preliminar que descarta que los dos hombres linchados participaran en algún delito y agregó que no tenían antecedentes penales.

La familia es originaria de Tianguistengo, junta auxiliar de Acatlán de Osorio, municipio ubicado en la Mixteca poblana.

Con información de Elizabeth Mávil

