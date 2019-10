Presuntos extorsionadores queman más negocios en Coatzacoalcos

La madrugada de este martes un grupo de presuntos delincuentes incendió una tienda de conveniencia, lo que se convirtió en el sexto ataque a negocios en Coatzacoalcos en lo que va del año.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:32 horas, en la calle Independencia y Quevedo, cuando entraron los agresores y comenzaron a rociar gasolina en las cajas registradoras para posteriormente incendiar el lugar, informaron medios de comunicación locales.

Se reportó que no hubo heridos y asimismo se descartó que fuera un asalto, puesto que no se llevaron mercancía ni dinero. Los elementos de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables del acto, sin embargo, no se tuvo éxito.

Algunos medios ya lo catalogaron como terrorismo, por ser el constante ataque a un establecimiento, pues apenas el 27 de agosto un grupo armado quemó el Bar El Caballo Blanco, donde 31 personas perdieron la vida.

En tan sólo seis meses han quemado distintos establecimientos: El 29 de mayo incendiaron el Bama, de la avenida Uno y Román Marín; el 16 de julio, el bar La Catrina; el 18 de julio prendieron fuego a una conocida mueblería y Autos Nuevo Milenio; el 22 de julio quemaron el bar Los Mangos.

Lanzan app contra extorsiones en Sonora

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, activó una aplicación para teléfonos celulares para evitar casos de extorsión.

Esta aplicación cuenta con un registro de números telefónicos que fueron identificados por las autoridades desde donde se cometen extorsiones o fraudes.

Hasta este momento esta aplicación tiene alrededor 85 mil usuarios registrados desde su inicio, tiene alrededor de 6 mil números de extorsionadores en el estado de Sonora y se ha logrado evitar estas extorsiones telefónicas en 196 mil casos, ha permitido que estos 196 mil usuarios de la aplicación no hayan depositado una cantidad de dinero, se ha logrado prevenir”, dijo Pedro Figueroa, encargado del Departamento Extorsiones Secretaría Seguridad Pública Sonora.

La aplicación denominada “Anti extorsión Sonora“, a través de una base de datos reconoce los números utilizados para extorsionar y lanza una alerta al usuario a la pantalla de su celular.

De enero a septiembre de este año se han registrado al menos 2 mil 500 intentos de extorsión, sin embargo se han concretado solo 120 en comparación con el 2018 donde se lograron llevar a cabo 250 extorsiones.

En materia del costo que genera este delito hacia los sonorenses, estamos hablando más o menos anualmente de un millón 300 mil pesos, hemos logrado traducir, medir en una cierta medida esa cantidad de usuarios que deposita, pero también hemos logrado, el mayor logro que hemos tenido con aplicación es que se ha reducido a la mitad las personas que depositan esa cantidad de dinero”, agregó.

Para prevenir este tipo de delitos se recomienda tener siempre activado el identificador de llamadas, no responder a números desconocidos, cuidar lo que se comparte en redes sociales y contar con la APP que implementó la Secretaría de Seguridad Pública, además de denunciar al 089 cualquier intento de chantaje, amenaza o extorsión.

Con información de Notimex

