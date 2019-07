Existe desaceleración económica: Bancos de México

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, reconoció que existe una desaceleración de la economía mexicana, aunque dijo, aún no se ha reflejado en el sector bancario.

En materia de economía sí es evidente que hay una desaceleración de la economía, no se está reflejando o, por lo menos, como vieron los números, al mes de mayo no se está reflejando. Una parte importante es la confianza del consumidor que todavía sigue bien, la demanda por vivienda, que como pudieron ver, sigue creciendo, vemos sí, un crecimiento menor en algunos rubros, particularmente en empresas”, explicó Niño de Rivera en conferencia de prensa.

En el Club de Banqueros, el titular de Bancos de México informó que, en los primeros cinco meses del año, el crédito al sector privado creció 10 por ciento y mejoró la cartera vencida, pasando de 2.6 por ciento en 2018 a 2.5 por ciento este año.

Dijo que la banca cuenta actualmente con la capacidad de otorgar créditos por hasta 500 mil millones de pesos para apoyar la inversión y el desarrollo en el país.

Cuestionado sobre la reunión de trabajo que sostuvieron el martes los banqueros con el presidente Andrés Manuel López Obrador, añadió que se trató de un encuentro histórico en el que se tocaron varios temas, entre ellos, el cobro de comisiones por el envío de remesas de Estados Unidos a México.

Niño de Rivera señaló que los banqueros le explicaron al presidente que las comisiones que se cobran a los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos, son establecidas en ese país y los bancos en México solo acceden al 20 por ciento de esa comisión, situación por la que sería imposible regular su costo.

Hablar con el Gobierno de Estados Unidos, en el país en donde la libre empresa es el bastión de lo que son, para que el gobierno de Estados Unidos le diga a una empresa cómo manejarse, ya ni si quiera para qué te contesto, es imposible, no hay manera de que esto sea regulado por el Gobierno y menos en Estados Unidos. Ahora, en México no se cobra comisión, no cobramos un peso, recibimos el 20 por ciento de lo que se cobra en Estados Unidos”, aseguró.