Evo se exilia en México: Ebrard narra el plan ‘B’ de su periplo

Minutos después de las once de la mañana, Evo Morales, el expresidente de Bolivia, llegó a México en calidad de asilado político.

En la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard narró los obstáculos que se tuvieron que salvar para que el avión de la Fuerza Aérea lo pudiera sacar de Bolivia y traerlo a México.

FOTO: La ruta de llegada de Evo Morales a México no fue sencilla. (Reuters)

“Agradecer profundamente al presidente de México, al gobierno y al pueblo por salvarme la vida”, dijo Evo Morales.

Este era el sentir de Evo Morales, después de despegar de Cochabamba, Bolivia, a las siete y media de la tarde del lunes, tiempo del centro de México.

Sin embargo, la ruta de llegada a México no fue sencilla.

El plan era despegar con rumbo a Perú, pero las autoridades de ese país denegaron el permiso para sobrevolar su espacio aéreo. El avión aterrizó en asunción, Paraguay, a la 01.35 de la mañana de este martes. Ahí, el gobierno también negó el permiso para que el avión despegara, lo que obligó a México a tramitar un permiso especial que obtuvo tres horas más tarde, para poder seguir una ruta que obligó a rodear territorio boliviano a través de la línea fronteriza en Brasil y de ahí a Perú. A las 07:30 tiempo de México, el avión de la fuerza aérea mexicana voló por ecuador gracias a que las autoridades de ese país permitieron que la nave pasara por un pequeño fragmento del espacio aéreo, de ahí, la ruta

“Ha sido como un periplo, hubo que conseguir un Plan ‘B’, pero en lo que conseguimos ese Plan ‘B’ se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México, fue el peor momento por supuesto”, destacó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

A las 11 de la mañana con 9 minutos, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y Evo Morales, junto con el exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra de Salud, Gabriela Montaño, fueron recibidos por el canciller Ebrard.

“Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales, ha sido efectivo”, expuso el canciller Marcelo Ebrard.

En su primer mensaje en suelo mexicano, Evo Morales reiteró que lo que se vive en Bolivia es un golpe de Estado.

“Llegamos aquí sanos gracias a México, sus autoridades. Si algo de delito tengo es ser indígena Evo. nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas. Mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha”, dijo Evo Morales.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador defendió la decisión de asilar a Morales.

“Yo di la instrucción de ofrecer el asilo. Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. Es un timbre de orgullo. Somos un país libre, un país soberano y nos respetan porque nosotros sabemos respetar”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

El canciller respondió a quienes han criticado el que México le ofreciera asilo a Evo Morales por la actuación que tuvo en las pasadas elecciones o durante su gobierno.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores: “Nosotros no calificamos elecciones. El derecho de asilo es proteger la vida. Cuando el general Cárdenas recibió a Trotsky, no se volvió trotskista México. Cuando se le dio asilo a Rigoberta Menchú, no quiere decir que todo mundo esté de acuerdo con Rigoberta Menchú, o al Sha, de Irán, que fue más controvertido”, recordó Marcelo Ebrard.

