Estudiante de la UNAM crea libro braille para identificar colores

Montserrat Abigail Pérez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) escribió un libro que permite a las personas con discapacidad visual percibir los colores.

El libro se titula ‘Percepciones del color’ y fue realizado por Montserrat con asesoría de sus compañeros con debilidad visual de la misma Facultad, quienes le describieron, a su manera, los colores.

¿Cómo se puede oler un color? Por ejemplo, me dijeron que para ellos el color azul es la combinación entre el cielo y el mar y huele a lavanda, el rojo, me dijeron que tenía un sabor a cereza, y con el amarillo me hicieron referencia a que así son los rayos del sol y es más como se puede sentir el calor”, detalló Montserrat.