Esteban Moctezuma recomienda no dejar tareas en nuevo ciclo escolar

El titular de la Secretraría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, recomendó no dejar tareas en este nuevo ciclo escolar a distancia, programado para el 24 de agosto.

Te recomendamos: SEP entregará libros de texto gratuitos antes del 15 de agosto

“Estamos recomendando a todos los secretarios de educación del país que en esta etapa no haya tareas. Como secretario podemos ordenar qué hacer, pero no les puedes decir qué no hacer. Si algún estado quiere impartir otro idioma, por ejemplo, están en la libertad de hacerlos. Tienen que cumplir nuestros programas, pero no tienen límites para expandirlos. Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo”, dijo el secretario de Educación en una entrevista para Radio Fórmula.