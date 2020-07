Estas son las nuevas medidas para disminuir movilidad en Nuevo León ante Covid-19.

Ante el crecimiento de casos positivos y de hospitalizaciones por Covid-19 durante la última semana así como un aumento de gente en las calles realizando actividades no esenciales, el gobierno del Estado de Nuevo León, determino aplicar nuevas medidas para evitar la movilidad en las calles que entraran en vigor a partir de este viernes 3 de julio.

Entre ellas esta que comercios, servicios y mercados ambulantes con actividades NO esenciales, suspenderán actividades desde las 22:00 a las 05:00 horas del día siguiente y suspenderán actividades por completo sábados y domingos.

Los restaurantes suspenden actividades de lunes a viernes de las 10 de la noche a las 5 de la mañana y sábados y domingos solo podrán brindar servicio a domicilio.

“En este momento les digo no hay toque de queda, no existe ni existió nunca esa posibilidad, sí habrá medidas restrictivas. Vamos a continuar evidentemente con actividades esenciales y no esenciales, sin embargo tenemos que reducir la movilidad, por lo tanto vamos a restringir la movilidad”, dijo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.