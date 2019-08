Ten cuidado porque podrías ser víctima de esta nueva estafa en México

Telegrama Urgente fueron dos palabras que sorprendieron a una mujer.

Alguien dejó ese papel en el buzón de su casa.

Y de la sorpresa, pasó al miedo cuando leyó que se trataba de un aviso de embargo.

Esta mujer víctima de intento de fraude contó que traía escrito esa hoja: “Diciendo que iban a ir con policías, iban a ir con cerrajeros, se iba abrir la casa. Lo que me espantó más fue de que iban a ir a sacar mis cosas y con violencia porque si me oponía supuestamente también me arrestaban”.

La mujer dice que lo que más sorpresa le causó fue que le estaban cobrando una deuda que no debe porque afirma que ni siquiera tiene cuenta en el banco que menciona el documento.

Supuestamente la deuda era de 9 mil 846 pesos, pero que yo pagara nada más la cantidad de 6 mil pesos y que ya quedaba liquidado todo, si no lo hacía iban a mi casa a sacar un valor tres veces duplicado de la cantidad que supuestamente se debía”, relató la mujer víctima de un intento de fraude.

En el telegrama urgente aparece el nombre completo de la mujer, el cual cubrimos por razones de seguridad.

Seguramente lo tomaron de alguna base de datos.

Tiene la leyenda: Especialista en recuperación urgente y el nombre del licenciado Luis Sergio Díaz sin firma autógrafa ni remitente.

Raúl Espinola, abogado en derecho mercantil, señaló: “No está identificado como de algún juzgado o alguna institución crediticia, entonces, es un anónimo al que no se le debe hacer caso”.

Estamos hablando de un intento de fraude.

Ángel González, director de defensa del deudor, comentó: “Puede ser hasta un despacho fantasma, es una estafa donde gente mal intencionada aprovecha el desconocimiento de la gente”.

Un embargo jamás se avisa de manera anticipada, se ejecuta de manera sorpresiva.

En estos chats, usuarios de Internet han denunciado la manera fraudulenta en que opera Especialista en Recuperación Urgente con datos y nombres falsos.

Con la mala intención de provocar miedo para ganar dinero indebido.

Ángel González, director de defensa del deudor, señaló: “Si no tiene ninguna deuda no pasa absolutamente nada, ahí lo que se tiene que hacer es presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público porque podría tratarse de un intento de estafa, de que les quieran sacar dinero con mentiras, algún engaño o si no simplemente hacer caso omiso, no va a pasar absolutamente nada”.

En el caso de esta mujer llegó la fecha del supuesto embargo y no pasó nada.

No cayó en la trampa de los estafadores.

La mujer víctima de intento de fraude relató: “Dice aquí que hable para llegar a un acuerdo y ya me den el número para depositar la cantidad que ellos están pidiendo. Dije, si yo no debo no tengo por qué hacerle caso a esto por qué quieren espantar y por qué quieren sacar dinero fácil”.

Desgraciadamente otros sí han sido estafado porque Especialista en Recuperación Urgente lleva varios años operando con este engaño.

Raúl Espínola, abogado en derecho mercantil, informó: “Sabemos que esto lleva operando de 10 a 12 años, no es menor, creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto porque esto se presenta más en las colonias populares, en las colonias de escasos recursos, en donde con mil pesos se da por satisfecho el estafador”.

Con información de Saúl Sánchez Lemus.

