Ernestina Godoy: CDMX, en situación complicada en materia de seguridad

Ernestina Godoy, nueva fiscal de la Ciudad de México, reconoció este viernes que la situación de seguridad en la capital del país es complicada y destacó que fue una irresponsabilidad histórica de quienes permitieron que las organizaciones criminales infiltraran a los cuerpos de seguridad.

Te recomendamos: Extorsión a comercios, uno de los grandes problemas en CDMX: Godoy

No nos vamos a quedar en que por allá estuvo la responsabilidad, nos toca a nosotros ahora, pero efectivamente estamos en una situación complicada”.

En entrevista para Despierta, señaló que se permitió que crecieran las organizaciones criminales y aseguró que su meta al frente de la Fiscalía capitalina crear una nueva institución y que ésta sea la puerta de entrada a la justicia para que se atienda bien y rápido a las personas que acuden a buscar el accionar de la procuraduría y que se vean resultados.

Ernestina Godoy refirió que se ha diseñado un nuevo modelo en la procuración de justicia y que éste será una vuelta de “365 grados”.

Una primerísima acción que la ciudadanía tiene que sentir es que está mejorando la atención”, dijo y añadió que no debe convertirse en un viacrucis llegar a una instalación de la procuraduría.

Aseguró que los ciudadanos llegan a la procuraduría cuando ya no tienen otra opción, lo que produce un porcentaje de cifra negra de delitos altísimo.

Añadió que se han hecho esfuerzos durante el año pasado para mejorar la atención a los ciudadanos, pero se trata de un proceso y una obligación.

Tenemos que hacer mucha supervisión y tenemos que cambiar nosotros, y que quienes decidan no subirse a este camión nuevo, porque lo estamos haciendo en movimiento, pero estamos cambiando ruedas y estamos cambiando motores en movimiento, quienes decidan no hacerlo, hemos planeado la salida digna de quienes tienen muchos años y deciden no cambiarse el chip, que tengan una salida digna con jubilaciones o retiros voluntarios… es eso o sanciones”.