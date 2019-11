Este lunes, las actividades escolares, comerciales y de transporte se suspendieron en el poblado de Xaltianguis, en Acapulco, Guerrero, por una serie de enfrentamientos entre civiles armados y la quema de vehículos en la carretera federal México – Acapulco.

Te recomendamos: Blindan Xaltianguis en Guerrero para evitar enfrentamientos de grupos armados

El enfrentamiento más reciente ocurrió esta tarde y participaron dos grupos de civiles armados autodenominados guardias comunitarias.

Durante la madrugada integrantes de “Los Dumbos” incendiaron varios vehículos con los que bloquearon la carretera libre Acapulco-Chilpancingo, para impedir la entrada de integrantes de la Guardia Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones que pretende retomar el control de Xaltianguis.

FOTO Enfrentamientos entre grupos armados dejan 19 detenidos en Xaltianguis, Guerrero. (FGE)

Después de las 11 de la mañana, tras la llegada de agentes ministeriales y de la Policía Estatal, el tránsito se normalizó.

Sin embargo, este día las calles de la comunidad lucieron vacías, los comercios cerrados y las escuelas no tuvieron clases.

Las tiendas están cerradas, no quieren ni, no, la verdad está, así así, el pueblo está secuestrado viejo, pero no lo quieren este ver la realidad pues, pero así en buena onda el pueblo está secuestrado”, dijo un ciudadano.