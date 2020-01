Enero 2020, el más violento en la historia de Guanajuato

Este mes de enero se ha convertido en el más violento de la historia reciente del estado de Guanajuato.

Hasta este lunes se han cometido más de 300 homicidios dolosos.

“Lo que ha ocurrido en este principio de año, sí, es un grado mayor de violencia, es un tema que es un reto para todos policías municipales, estatales y para la propia Federación”, dijo Sophia Huett, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato.

Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Guanajuato, del 2010 al 2016, en promedio se registraron 42 homicidios en el mes de enero, en el 2017 aumentó a 144, para el 2018 subió a 237 y en el 2019 llegó a 293.

Para las autoridades locales este aumento de violencia se da en el marco de una lucha entre dos grupos del crimen organizado, el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que buscan controlar el robo de combustible y la venta de drogas.

“Lo que nosotros vemos particularmente en el final de año y en este principio de año es que continua la tónica de relacionados al crimen organizado, tema de narcomenudeo, tema de drogas, confrontación, pues algunas rivalidades muy complejas de entender incluso y que es lo que está generando este número de homicidios”, expuso la comisionada Sophia Huett.

Los municipios donde han ocurrido la mayoría de los homicidios son: Villagrán, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Yuriria, Apaseo el Alto y el Grande, Tarimoro y Acámbaro.

Las autoridades señalaron que muchas de las personas que han perdido la vida en hechos violentos no son originarias de la entidad y algunos no han sido identificados ni reclamados.

“Homicidios muy dolorosos porque finalmente, aunque en muchas ocasiones no conozcamos su identidad, aunque en muchas ocasiones y desafortunadamente no haya un reclamo por parte de familiares, o no haya ni siquiera a veces familiares que por ahí se aparezcan a reclamar el cuerpo pues son homicidios que duelen”, apuntó la comisionada Sophia Huett.

Las autoridades estatales informaron que han reajustado las estrategias de combate al delito con el apoyo de la Marina Armada de México, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y un ejemplo de ello, es la detención de casi 60 miembros de los dos grupos criminales en los últimos días.

“Lo que se trabaja mucho es el tema de inteligencia detectar a generadores de violencia, detenerlos, porque justamente estos son los generadores de violencia que son los que provocan el número de homicidios que llevamos en lo que va del año”, detalló la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato, Sophia Huett.

Para evitar que siga creciendo la incidencia de homicidios se implementarán nuevas medidas en la entidad, entre las que destacan: aumento de sueldo a los policías municipales y la llegada de más elementos de la Guardia Nacional a la entidad.

Con información de Edgar Tamayo.

