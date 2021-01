Despenalización del aborto y ajuste de precios a productos, temas en mañanera de AMLO

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves 31 de diciembre del 2020.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó este jueves una consulta popular sobre el aborto al evitar posicionarse sobre su legalización tras la ley aprobada por Argentina.

“Es una decisión de las mujeres. Mi postura es que en estos temas, donde hay puntos de vista a favor y en contra, porque así es la democracia, no hay un pensamiento único, lo mejor es consultar a los ciudadanos y en este caso a las mujeres”, indicó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador informó que a partir del 1 de enero del 2021 habrá un incremento de 3.3 por ciento en los precios del tabaco, bebidas azucaradas y combustibles, como parte de un ajuste inflacionario.

“Lo único que va a aumentar son tabacos 3.3%, esto es inflación, en términos reales no hay aumento, es un ajuste a la inflación. Bebidas azucaradas, 3.3%, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20%, que no haya abusos, y los combustibles: la Magna 3.3, Premium 3.3, y el Diésel 3.3, que es inflación, en términos reales no hay aumento”, comentó el Jefe del Ejecutivo Federal en conferencia de prensa matutina.