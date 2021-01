AMLO informa qué productos tendrán ajuste de precio en 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que a partir del 1 de enero del 2021 habrá un incremento de 3.3 por ciento en los precios del tabaco, bebidas azucaradas y combustibles, como parte de un ajuste inflacionario.

“Lo único que va a aumentar son tabacos 3.3%, esto es inflación, en términos reales no hay aumento, es un ajuste a la inflación. Bebidas azucaradas, 3.3%, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20%, que no haya abusos, y los combustibles: la Magna 3.3, Premium 3.3, y el Diésel 3.3, que es inflación, en términos reales no hay aumento”, comentó el Jefe del Ejecutivo Federal en conferencia de prensa matutina.