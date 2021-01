Con la vacuna hay una luz para salir de esta tremenda pandemia: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que con la llegada de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 de Pfizer hay una luz que indica que vamos a salir del túnel en que estamos por la pandemia.

López Obrador señaló que el segundo problema provocado por la pandemia COVID-19 es el agravamiento de la situación económica, la caída de las actividades productivas y la pérdida de empleos, sin embargo, estas dificultades han mejorado y prueba de ello es la recuperación del peso frente al dólar.

“Estamos mejorando en todos los aspectos, en lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, la recuperación de los empleos perdidos, la estabilidad financiera. Nuestro peso ya se recuperó, no se devalúo, llegó a estar con una depreciación con relación al dólar equivalente a más de 25 pesos por dólar y ahora está a menos de 20 pesos por dólar”, dijo AMLO

El Jefe del Ejecutivo Federal indicó que pese a la pandemia no hay una caída en el consumo de alimentos ni productos básicos.

El presidente recordó que a partir del 1 de enero se incrementará el salario mínimo en 15 por ciento.

“Ya se decidió el aumento al salario mínimo del 15%, es importante que se sepa que en el tiempo que llevamos a habido un aumento al salario mínimo de alrededor del 45% en términos reales, como nunca. Por lo mismo, se tienen que tomar en cuenta que no ha habido inflación porque antes se utilizaba la excusa de que si aumentaban el salario, aumentaba o crecía la inflación, hemos mantenido una inflación controlada de menos del 4% anual”.

“No ha habido aumentos de impuestos como lo ofrecimos, no ha habido aumentos en los precios de los combustibles como lo ofrecimos, y para que no haya abusos, que no se cuelguen en la llamada cuesta de enero”.