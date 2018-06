Empresarios exigen reforzar la seguridad a fin de sexenio

Los empresarios en México exigieron, al actual gobierno, reforzar la seguridad en este fin de sexenio ya que los negocios están viviendo etapa muy difícil por los robos, asaltos e incertidumbre.

“Estamos muy preocupados por el clima de inseguridad hemos exigido actualmente a las autoridades que no bajen la cortina y que cumplan con su responsabilidad”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Precisó que en la reciente reunión con autoridades de seguridad se planteó la necesidad de revisar la extraterritorial para dar certidumbre a negocios y empleos.

Dijo que a pesar de ello México sigue siendo un país atractivo para la inversión y que en las últimas semanas ha habido una corriente muy importante de capitales hacia el país, lo que es una muy buena señal y se está reflejando en el tipo de cambio y en la Bolsa Mexicana de Valores.

Informó que la Coparmex tendrá alrededor de mil 400 observadores electorales y se concentrarán en zonas donde hay más incidencia delictiva o conflictos político-sociales.

El dirigente empresarial fue entrevistado luego de participar en la Presentación de la Agenda 18-24 en materia de seguridad y justicia.

El pasado 20 de junio, Gustavo de Hoyos llamó a continuar el combate contra la inseguridad en el país.

Es un llamado a las autoridades de todo el país, no solamente de la Ciudad de México para no bajar la guardia. El combate a la inseguridad no es un tema que se gana una sola vez, tiene que ganarse todos los días, creo que al final de las administraciones, en el caso de la ciudad, los gobiernos estatales y la federal, tiene que redoblarse el paso para que los delincuentes no encuentren un espacio, no encuentren vacilación y no ganen absolutamente ninguna batalla en esto que es el tema más importante hoy por hoy para los mexicanos”, indicó.