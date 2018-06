Coparmex pide redoblar esfuerzos en el combate contra la inseguridad

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a continuar el combate contra la inseguridad en el país.

“Es un llamado a las autoridades de todo el país, no solamente de la Ciudad de México para no bajar la guardia. El combate a la inseguridad no es un tema que se gana una sola vez, tiene que ganarse todos los días, creo que al final de las administraciones, en el caso de la ciudad, los gobiernos estatales y la federal, tiene que redoblarse el paso para que los delincuentes no encuentren un espacio, no encuentren vacilación y no ganen absolutamente ninguna batalla en esto que es el tema más importante hoy por hoy para los mexicanos”, indicó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Gustavo de Hoyos, fue cuestionado previo a la toma de protesta de Jesús Padilla Zenteno como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México y del Consejo Directivo 2018-2019.

José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que en el tema de inseguridad y violencia en la capital del país, se puede hablar de dos líneas de acción.

En primer lugar, señaló los crímenes que afectan a la sociedad de manera directa como el robo a transeúnte, negocios y vehículos. En segundo sitio mencionó a las bandas de crimen organizado que se disputan la comercialización de narcomenudeo en diferentes puntos de la ciudad.

En entrevista para FOROtv, con Mario Campos, el jefe de gobierno capitalino explicó que, como producto de esta pelea entre bandas, se realizan agresiones directas en la cuales asesinan a integrantes de grupos contrarios.

Esto, referente a los restos de dos personas que fueron encontrados el fin de semana sobre la avenida Insurgentes, a la altura de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, donde, además, se localizó una manta con un mensaje supuestamente dirigido a un grupo criminal.

Amieva detalló que el homicidio de las personas encontradas en Insurgentes está relacionado con el asesinato de un sujeto conocido como ‘La Pulga’ y que su homicidio fue a partir de una lucha entre los grupos criminales de La Unión y La Antiunión, quienes se disputan la zona Centro de la capital.

Existen datos que nos permiten continuar con un proceso de investigación y saber quiénes son y entender por qué lo hicieron”, comentó el jefe de Gobierno.

El jefe de Gobierno indicó que las dos víctimas han sido identificadas y sus restos entregados a sus familiares.

José Ramón Amieva aseguró que elementos de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX ya se encuentran en el proceso de localización de los posibles responsables de este ilícito.

Son grupos que del narcomenudeo generan sus principales fuentes de recursos”, apuntó el mandatario local.

Dijo que este tipo de acciones tienen la finalidad de generar miedo, por lo que se acrecienta la percepción de inseguridad que se tiene en la ciudad.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México explicó que la droga que estos grupos distribuyen no es producida en la capital, sino que llega proveniente de otras entidades, por lo que se han aplicado operativos de blindaje.

