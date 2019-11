Durazo entrega al Senado informe actualizado sobre operativo fallido en Culiacán

Tras guardar un minuto de silencio por las víctimas de la emboscada contra la familia LeBarón, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, entregó a los senadores un avance actualizado sobre las investigaciones del operativo en Culiacán, Sinaloa, del 17 de octubre.

“En el caso de Culiacán, por su peso histórico, el país merece la verdad. Iremos informando según avance la investigación, no cambiaremos las versiones si los datos de la investigación no nos obligan a hacerlo. Los hechos cambiantes por instantes modificaron la información dada a la opinión pública pero jamás hubo dolo”, expuso Alfonso Durazo.

Los senadores del PAN cuestionaron las distintas versiones que ofreció el gobierno sobre este operativo.

“Hemos visto mentira tras mentira por parte de este gobierno las últimas semanas. Le voy a entregar un símbolo muy lamentable, un símbolo para que se piense dos veces, una vez más, otra vez cuando se intente mentir a los mexicanos de esta forma, secretario”, apuntó la senadora del PAN, Indira Rosales.

Le entregaron un Pinocho

“Me gustó Pinocho para nieto”, apuntó Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.

El secretario Durazo respondió:

“Mentira tras mentira, literalmente no. Culiacán es un operativo, efectivamente, que no debió ser, no estaban las condiciones de inteligencias ni las condiciones operativas suficientemente maduras para haberlo llevado a cabo”.

Alfonso Durazo también recibió exigencias de renuncia.

“¿Que entiende usted por dignidad en un cargo público?, ¿Por qué no ha renunciado?, cuestionó Emilio Álvarez Icaza, senador independiente.

“Senador, estos puestos ni se buscan ni se renuncian, no, estos puestos no son para disfrutarse, son puestos que simple y sencillamente no se eluden”, señaló Durazo.

