Diputados, listos para recibir el Paquete Económico 2019

Los diputados están listos para recibir y analizar el Paquete Económico para 2019.

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2019, que llegará este 15 de diciembre a la Cámara de Diputados y será aprobado por los legisladores en los próximos días, tendrá tres prioridades, explicó Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

“Uno, cumplir con todas nuestras obligaciones financieras, no va a quedar ninguna obligación financiera sin cubrir, a pesar de lo gravoso que representa el servicio de la deuda […] no gastar más de lo que ingrese, habrá una disciplina absoluta y total, no vamos a inventar bolsas, no vamos a fabricar dinero […] y vamos a iniciar una nueva etapa, esa es la característica fundamental de este Presupuesto, una nueva etapa donde empiece a tener un incremento y un ascenso en la inversión en capital humano y en la inversión en infraestructura”, apuntó el morenista Ramírez Cuéllar.

Luego de la cancelación de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados por falta de quórum, para instalarse en sesión permanente, su presidente, Alfonso Ramírez Cuéllar, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó que se recibieron 10 mil 575 solicitudes presupuestales de gobiernos estatales y municipales, así como de diferentes organizaciones y asociales civiles.

Rechazó que exista negociación alguna fuera de la ley, porque “vamos a terminar con esa etapa donde el Presupuesto se negociaba y se etiquetaba, y esto ya no va a volver a presentarse aquí en la Cámara”.

Estimó que la Ley de Ingresos sería aprobada el próximo martes 18 de diciembre, luego de la comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno de la Cámara de Diputados el lunes 17, y el Presupuesto de Egresos, el domingo 23.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega, consideró sospechosa la cancelación de la Comisión de Presupuesto, después de que el miércoles pasado se reunieron los legisladores de Morena con el presidente de la República.

“No tengo una grabación para afirmarlo, pero lo que se ha filtrado, que el presidente les pidió a los diputados y a los senadores que no se moviera ni siquiera un punto y una coma a las dos leyes de Ingresos y de Presupuesto […] por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados; el sospechosismo nuestro tiene que ver con esto”, señaló el legislador de la fracción parlamentaria del PRD.

(Con información de Héctor Guerrero)

tfo