Detectan hoyo de 21 mil mdp al IMSS por outsourcing ilegal

Al menos 21 mil millones de pesos han dejado de ingresar al Seguro Social por la subcontratación ilegal de algunas empresas, denunció el director del Instituto, Zoé Robledo, durante el Parlamento Abierto para analizar el llamado outsourcing, en la Cámara de Diputados.

“Lo no recaudado nos representa la mitad de lo que se invierte en medicamentos al año, es decir, podríamos comprar 55 por ciento más medicamentos, con esos 21 mil millones de pesos hubiéramos podido comprar 4 mil 528 mastógrafos, mil 380 tomógrafos, equivale a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades de medicina familiar, que tanta falta nos hacen”, dijo Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al inaugurar el Parlamento Abierto la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, advirtió que algunas empresas violan las reglas de la subcontratación permitida en la Ley Federal del Trabajo.

“Las empresas no pueden subcontratar a la totalidad de sus trabajadores, dicen que solamente se puede o se debe, se puede, se permite subcontratar la materia especializada cuando se justifique por su especialidad, es decir, no puedes subcontratar el centro de tu operación, habla de que no puedes tener trabajadores diferenciados haciendo las mismas tareas, unos subcontratados y unos no, pagando diferentes salarios y con diferentes condiciones de trabajo”, expuso Luis María Alcalde, secretaria del Trabajo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que en enero pasado recibieron 3 mil 70 denuncias de subcontratación ilegal, en las que destacan 42 casos.

“Hemos detectado 42 casos con calificaciones mayores a los 6 puntos en el modelo global, lo cual implica casos relevantes que impactan en la defraudación fiscal y que impactan también, evidentemente, en los derechos de los trabajadores. El outsourcing ilegal está asociado a contratación de empresas fachada o factureras”, destacó Santiago Nieto.

Informó que por ello se han presentado 51 denuncias, 30 relacionadas con empresas fachada, 15 por facturación apócrifa de operaciones simuladas y 6 por outsourcing ilegal.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH