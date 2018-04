Descartan terrorismo en ataque a sede de YouTube en California

Autoridades descartaron este martes que el ataque contra la sede de YouTube en California sea considerado un acto de terrorismo, y apuntaron que se trataría de un caso de violencia doméstica o violencia en el centro de trabajo.

La presunta atacante se suicidó tras la agresión, que dejó al menos cuatro personas heridas, reportaron autoridades policiales.

El jefe del Departamento de Policía de San Bruno, Ed Barberini, indicó que dos mujeres y un hombre, quien estaría en condición crítica, fueron heridos por la mujer.

Press Release regarding YouTube incident – https://t.co/4fZtzVQ3Aq

Additional press conference will take place at 4:30pm. pic.twitter.com/nHwZMuOfl3

— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018