Policía confirma tirador activo en sede de YouTube en California

La Policía de California respondía este martes a un posible tiroteo en las oficinas centrales de YouTube en la ciudad de San Bruno.

La fuerza advirtió a la población en un mensaje de Twitter que se mantenga alejada de la sede de YouTube, propiedad de Google.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018