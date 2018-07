Denuncian más muertes de bebés en Hospital de Cuernavaca por infección

Familiares de los bebés fallecidos, presuntamente por una bacteria, en el Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres, representados por la Asociación Civil Sociocracia, dieron a conocer las actas de defunción en las que aseguran que son más los decesos a causa de una infección, aunque en ninguna acta se especifica el tipo de bacteria que ocasionó las muertes.

Patricia Aguirre, madre de un par de gemelos que murieron por una bacteria, manifestó su sufrimiento por ver a su hija como sangraba, cuando estaba en el Hospital General de Cuernavaca. “Estaba llena de sangre y me duele en el alma ver todo eso, que no tenía la limpieza… Dicen que los niños venían enfermos, claro que no venían enfermos. Nada mas era la prematurez y pues yo sé que no me los van a devolver, pero lo único que quiero es que no haya más niños muertos”.

Según la Secretaría de Salud de Morelos, nueve bebés murieron en el Hospital General de Cuernavaca, cuatro de ellos por una bacteria, pero Azereth Sandate, presidenta de la asociación Sociocracia, indicó que los padres de los menores fallecidos “refieren que falleció uno más, o sea 10 y que había otros internados, incluso en Pediatría, que no es en el área de Cuidados Neonatales, sino en Pediatría, que también hubo fallecimientos”.

Acusaron presuntas malas prácticas de higiene, tardía respuesta ante un brote infeccioso y la falta de información sobre el estado de salud de sus bebés.

Stefany, otra de las madres de los bebés fallecidos, relató que su hija “nació de 33 semanas… a la semana se estaba poniendo amarilla y tenía la lengua blanca… Dijeron que era normal… Jamás nos avisaron que la habían entubado, jamás nos avisaron que se había puesto grave, ni siquiera nos dieron la hora exacta de su muerte… Hubo mucha negligencia”.

Los padres pidieron justicia para todos los afectados.

Ángel Vanegas, medico integrante de la asociación Sociocracia, exigió a las autoridades que sean responsables y muestren “los cultivos para saber qué bacteria se desarrolló… porque si no saben qué bacteria fue, entonces no están echando a andar los protocolos de vigilancia epidemiológica, entonces realmente la evidencia está, debe de estar, y si no está, la falta es peor”.

El Gobierno del Estado de Morelos informó que continúan los análisis de laboratorio, que se realizan como parte de la investigación.

Se prevé que será la próxima semana cuando concluyan dichos análisis.

Los resultados se integrarán a las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Con información de Farah Reachi.

RMT