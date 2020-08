Denuncia de Lozoya se tiene que hacer historieta, propone AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso que la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), se tiene que hacer historieta.

En la conferencia mañanera desde Zacatecas, AMLO habló sobre las reacciones tras la declaración de Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) y mencionó que la historia es “apasionante”.

“Yo creo que sí se tiene que hacer una historieta, pero hasta que se resuelva el asunto, pero sí contar la historia. Esto es apasionante, ahora sí ¿dónde están los escritores, los intelectuales?”, mencionó.

Además, calificó de “pesadilla” las revelaciones sobre sobornos y corrupción que hizo Lozoya.

“Me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. (…) Es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave”, señaló.

El miércoles se filtró a los medios la denuncia que Lozoya -investigado por corrupción- presentó el 11 de agosto ante la FGR, en la que delata nombres y montos de sobornos que ordenaron funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de opositores que los recibieron.

En la denuncia señala a al menos 16 personas entre estas a Peña Nieto, al exmandatario Felipe Calderón e incluso al expresidente, Carlos Salinas de Gortari. También al opositor Ricardo Anaya, quien esta mañana denunció a Lozoya por daño moral.

López Obrador dijo que “todo indica” que el documento no es “apócrifo” y admitió que no terminó de leerla porque son más de 60 páginas y no quería tener “pesadillas”. Pero lo que revela, de ser cierto, es “muy grave”.

“No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen”, recalcó.

Deseó también que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar.

“Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo”, subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

