‘El pueblo se cansa de tanta pinche transa’, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que el “pueblo se cansa de tanta pinche transa” y dejó en claro que su gobierno no persigue a nadie por las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

López Obrador recomendó a quienes se encuentran nombrados en la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) que demanden por daño moral al exdirector de Pemex.

“Si están siendo difamados que presenten denuncias por daño moral, pero no hay más. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozoyas ni Garcias Lunas para que quede más claro”, sentenció.