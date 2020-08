AMLO: Todo indica que documento sobre denuncia de Lozoya es auténtico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que todo indica que es autentico el documento que circuló en redes sociales sobre la denuncia que presentó Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Que es la denuncia que en efecto presentó a la Procuraduría, osea, que el documento es autentico, lo que se está dando a conocer en la redes. ¿Porqué creo que no es apócrifo? porque ya han reaccionado muchos de los involucrados”, mencionó AMLO.

En conferencia de prensa matutina desde Zacatecas, López Obrador calificó como “escandalosa” y “muy grave“ la denuncia que presentó Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la FGR por lo que pidió que se realicen las investigaciones correspondientes y se llamé a los presuntos involucrados.

“Es una denuncia muy grave, pero esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. Falta que la Fiscalía recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen. Si el video que se conoció es el que ya se entregó y que se habla en el documento, recibos de entrega de dinero, desde luego tiene que llamarse a declarar a los involucrados”, indicó AMLO.

El mandatario mexicano pidió a la FGR que llame a declarar a los presuntos involucrados.

El presidente aclaró que no ha terminado de leer el documento.

“No la terminé de leer porque son 63 páginas, me estaba desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo”.

Finalmente, López Obrador invitó a todos los ciudadanos a leer la denuncia completa de quien fuera director de Pemex.

“Sería bueno que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla porque todos debemos estar informados sobre este tema, que no hay ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio”, señaló AMLO.