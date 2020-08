Ricardo Anaya demandará a Emilio Lozoya por daño moral

El excandidato presidencial panista Ricardo Anaya afirmó que este jueves 20 de agosto demandará a Emilio Lozoya por daño moral tras las acusaciones en su contra.

Te puede interesar: Esta es la denuncia de Emilio Lozoya contra EPN, Calderón y Salinas

En la denuncia difundida Lozoya acusa que Luis Videgaray ordenó entregarle a Anaya 6 millones 800 mil pesos, como apoyo pactado con Videgaray.

Lozoya dice que Anaya, en una reunión entre ambos, le refirió su aspiración de ser gobernador de Querétaro.

El dinero, según Lozoya, se entregó la primera semana de agosto de 2014 a través de su jefe de escoltas, a un enlace de Anaya en las oficinas de la Camara de Diputados.

El propio Anaya habría confirmado la entrega del dinero a Videgaray.

“Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, El pasado 24 de julio, afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso. Y ahora que he podido conocer más detalles de la denuncia, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta falsa y verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio. La mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana a las 9 en punto que abren los juzgados iniciaré acciones legales a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo el que lleva el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared”, sostuvo Ricardo Anaya.

Con información de En Punto.

LLH