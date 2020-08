Dichos de Lozoya son calumnias de un delincuente, dice gobernador de Querétaro

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, son “calumnias” de un “delincuente confeso” y acusó una campaña sucia.

El mandatario queretano aseguró que no tiene nada que temer y nada de que avergonzarse ante las acusaciones de Emilio Lozoya.

Por mi parte no tengo nada que temer, nada de que avergonzarme y nada que ocultar los dichos del señor son una infamia por varias razones”.

Francisco Domínguez señaló que desde que fue diputado federal apoyó la reforma energética en el 2008 por convicción y la seguió apoyando como senador de la República

De hecho la presente yo personalmente a nombre de mi partido. Siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país por tanto como legislador mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos un legislador su operación “, dijo.

El mandatario local aseguró que no había necesidad de darle dinero para otorgar un voto que “ya se tenía por convicción personal.

No hubo necesidad de dar darme dinero para obtener un voto que ya se tenia por convicción personal, además lo reiteró lo he dicho siempre su servidor no vive de la política”, aseguró Francisco Domínguez.