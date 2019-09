Demócratas aumentan el poder del Congreso de EEUU para investigar a Trump

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., controlado por demócratas, votó este jueves a favor de ampliar los poderes de ese panel del Congreso para investigar al presidente estadounidense, Donald Trump, y estableció unos parámetros concretos para hacerlo.

La medida es en gran parte simbólica, pero representa la primera acción legislativa de los demócratas para sus pesquisas sobre la supuesta “mala conducta” de Trump al frente del Gobierno estadounidense.

Algunos llaman a este proceso una consulta de juicio político. Algunos lo llaman una investigación de juicio político. No hay diferencia legal entre estos términos, y no me importa discutir sobre la nomenclatura”, apuntó el presidente del Comité Judicial, el demócrata Jerry Nadler (D-N.Y.).