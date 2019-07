Robert Mueller testifica ante Congreso de Estados Unidos

Robert Mueller, el fiscal que investigó los supuestos nexos entre Rusia y Donald Trump, reiteró este miércoles ante el Congreso que “no” exoneró al mandatario y aseguró que, una vez que deje la Casa Blanca, el gobernante podría ser enjuiciado por delitos relacionados con la llamada trama rusa.

Frente a decenas de cámaras de televisión en una audiencia en el comité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Jerry Nadler preguntó a Mueller sobre si su investigación exoneró a Trump de cualquier crimen, a lo que el exfiscal especial respondió con un breve “no”.

El presidente no fue exculpado por los actos que supuestamente cometió”, manifestó Mueller.

Cuestionado por Nadler, el exfiscal dijo que Trump “sí” podría enfrentarse a un juicio cuando deje la Casa Blanca.

En mayo de 2017, Mueller comenzó su investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y, cuando acabó sus pesquisas en marzo de este año, entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe en el que resumía los hallazgos de su investigación.

Mueller concluyó que el Kremlin había intentado influir en las elecciones para favorecer a Trump, pero afirmó que no había pruebas suficientes para determinar que hubo una “conspiración” entre el entorno del actual mandatario y Moscú para influir en el proceso electoral.

También determinó que no podía acusar a Trump de un crimen de obstrucción a la Justicia debido a unas normas del Departamento de Justicia que establecen que un presidente no puede ser imputado por un crimen mientras está en el poder.

No obstante, en su informe, Mueller escribió que si hubiera estado “seguro” de que Trump “claramente no había cometido un crimen de obstrucción a la justicia”, entonces lo habría dicho, pero no lo hizo, algo que los demócratas interpretan como una señal del mal comportamiento del mandatario.

Robert Mueller dijo que Trump 'sí' podría enfrentarse a un juicio cuando deje la Casa Blanca. (EFE)

Mueller niega que Trump lo entrevistara para ser jefe del FBI

Robert Mueller negó este miércoles que el mandatario le haya entrevistado para ser director del FBI, tal y como el gobernante afirmó en Twitter una hora antes de que Mueller compareciera ante el Congreso.

Frente a decenas de cámaras de televisión y en respuesta a las preguntas del republicano Louie Gohmert, Mueller aseguró que el

mandatario no le entrevistó para ser director del FBI.

Gohmert, un republicano de Texas, usó sus cinco minutos de turno de palabra para atacar la integridad de Mueller y preguntarle sobre su relación con el exdirector del FBI (2013-2017) James Comey, quien ha asegurado que fue despedido por Trump por negarse a cerrar la investigación sobre la llamada trama rusa.

Comey y Mueller trabajaron juntos bajo el Gobierno del presidente George W. Bush (2001-2009) cuando el primero era el vicefiscal general de EU y el segundo encabezaba el FBI.

Ante la presión de Gohmert, Mueller admitió que Comey y él eran “amigos”, pero trató de dejar claro que eso no afectó la objetividad de su investigación.

Una hora antes de que el fiscal iniciara su comparecencia, en Twitter, Trump sugirió que Mueller le había pedido que le nombrara director del FBI después de que el gobernante hubiera despedido a Comey.

Han informado de que Robert Mueller está diciendo que no presentó una petición ni se entrevistó para el puesto de director del FBI (para lo que fue rechazado) el día antes de que fuera nombrado erróneamente fiscal especial”, manifestó el mandatario en Twitter. “¡Espero -continuó Trump- que no diga eso bajo juramente porque tenemos muchos testigos de esa entrevista, incluyendo el vicepresidente de EU!”.

Durante los casi dos años de su investigación, Mueller se mantuvo en silencio y solo compareció ante la prensa en una ocasión para leer un comunicado. Esta es la primera vez que Mueller responde a preguntas de los legisladores.

Con información de EFE

LSH/RAMG