Defensa de Rosario Robles no ha presentado queja ante CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez informó que hasta el momento la defensa de Rosario Robles no ha acudido a esta Comisión parar presentar queja alguna por el procedimiento.

Hasta el día de ayer en la noche, el director general de quejas no me había reportado que hubiese alguna queja en ese sentido, yo no puedo ser irresponsable de opinar sobre algo que no conozco, de los cual no tengo queja, yo lo único que puedo decir es que no haya impunidad, por un lado, y segundo que se respeten los derechos de las personas”, comentó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.