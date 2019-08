Padierna confirma que juez del caso Rosario Robles es su sobrino

Tras haber eludido responder sobre su relación familiar con el juez que dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, confirmó en sus redes sociales que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es su sobrino.

Pidió no descalificarlo a priori por sus apellidos, sino que se le debe valorar por su trabajo.

Antes, Dolores Padierna, quien es esposa de René Bejarano, fue cuestionada, en entrevista, sobre su parentesco con el juzgador.

Al concluir una reunión que no estaba programada en la agenda oficial de actividades del Senado, la diputada de Morena rechazó hacer declaraciones al respecto. Aceleró el paso para ingresar a una oficina del área de la Mesa Directiva y de inmediato sus colaboradores cerraron la puerta.

No voy a dar declaraciones, es que no voy a dar declaraciones sobre el caso Robles”, dijo Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Minutos después, en conferencia, los reporteros preguntaron al coordinador de los senadores de Morena si el juez que lleva el caso de Rosario Robles es sobrino de Dolores Padierna, y si no hay una revancha porque fue Robles quien actuó legalmente contra el esposo de la diputada, René Bejarano.

No lo sé, no lo sé, no los conozco, pero aunque supongamos que si existiera, no existe impedimento jurídico ni constitucional para que él sea Juez y para que él resuelva un asunto en el que no tenga ningún impedimento de tipo jurídico, si tuviese un impedimento jurídico o una causal lo más conveniente es que no se litigue en los medios, sino que se recurra ante su superior jerárquico, si su actuación es apegada a derecho o si existe algún elemento que presuma parcialidad por otra cosa, es un juez, actuó como establece la Constitución y la ley”, refirió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.