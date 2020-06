Dan último adiós a Gardenia y Dulce, madre e hija calcinadas en Puebla

La tarde del miércoles 17 de junio, llegaron a la casa de la Familia Ortega Flores, en la Magdalena Tetela, municipio de Acajete, Puebla, los restos de Gardenia y su hija Dulce de 11, cuyos cuerpos fueron calcinados.

Las dos mujeres desparecieron el jueves pasado y un día después fueron encontradas calcinadas dentro de un vehículo en la localidad de Santa María Nenetzintla, a unos 2 kilómetros de su casa.

A Gardenia y Dulce les esperaban un altar lleno de flores, con fotos y algunos recuerdos, también decenas de familiares y amigos quienes piden el esclarecimiento del crimen.

“Ahorita estamos destrozados, ya hemos llorado mucho, ya se nos secaron las lágrimas de tanto llanto, ya no podemos con este dolor, pero Dios nos va a dar la fortaleza para que podamos salir adelante”, dijo Yesenia Ortega, hermana y tía de las víctimas.

“Solo pido justicia para ellas, no hay castigo que pague todo el dolor que nos ha causado, no dejen que esa persona se escape porque no es justo. Que no sea una más, ni que sea un archivo más como siempre acostumbran, que encuentren al delincuente”, indicó Elvira Ortega, familiar de las víctimas.

Los dos féretros, uno blanco y otro de color café, fueron colocados en el altar para ser velados.

Este jueves, los cuerpos de Gardenia y Dulce serán sepultados en el panteón de la comunidad.

“Es algo muy doloroso que estamos viviendo toda la familia, mi hermano, mi cuñada. Basta ya que todo esto quede callado y que nadie haga nada”, señaló Georgina Ortega, familiar.

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no informado sobre los avances de la investigación. Sin embargo, la madre de Gardenia aseguró que la expareja sentimental de su hija es el presunto responsable de este crimen.

Con información de Antonio Morán.

