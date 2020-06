Asesinan y calcinan a madre e hija en Acajete, Puebla; familiares acusan a expareja

En Acajete, Puebla, una madre y su hija, de 26 años y 11 años de edad, fueron asesinadas y calcinadas dentro un vehículo en un terreno baldío

Te recomendamos: Asesinan a juez federal y a su esposa en Colima, confirma la SCJN

Se desconoce la identidad de los responsables y el móvil o las causas de este atroz crimen.

El jueves pasado Gardenia de 26 años de edad junto con su hija Dulce de 11, salieron de su casa en la localidad de la Magdalena Tetela, en el municipio de Acajete, Puebla y no se les volvió a ver con vida.

El padre de Gardenia recuerda que su hija le dijo que no tardarían.

Los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados un día después calcinados dentro de un vehículoen un terreno baldío frente a un panteón en la localidad de Santa María Nenetzintla a unos 2 kilómetros de su casa.

Jueves por la tarde en el transcurso de 3, 3:20 ella salió de la casa, yo le vi y le pregunté que a donde iría y me dijo este que no tardaba, dice ahorita vengo y no tardo le dije que tuviera cuidado. Encontramos los dos cuerpos ya totalmente calcinados algo que no me lo esperaba”, dijo Rufino Ortega, padre y abuelo de las víctimas.