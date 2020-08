¿Cuándo llegará México a Fase 4 de coronavirus?; López-Gatell responde

En la conferencia por el COVID-19, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un recuento de la estrategia de respuesta que ha tenido México ante la pandemia y mencionó que el país llegará a la Fase 4 de coronavirus hasta que que desciendan las curvas epidémicas, mientras eso sucede, recalcó que seguimos en Fase 3.

López-Gatell subrayó que México permanece en la Fase 3 de coronavirus, la epidémica, desde el 21 de abril de 2020, cuando se detectaron brotes regionales y hubo dispersión nacional.

“Hasta este momento estamos en Fase 3 y seguiremos hasta que posteriormente tengamos un descenso muy sustantivo de las curvas epidémicas locales, de la curva epidémica nacional y pasaremos a una Fase 4, de recuperación”, comentó.

Sin embargo, dijo que todavía no se adelantará a brindar más información. “Todavía no me adelanto. Eso no ha llegado. Hoy estamos todavía en fase 3”.

Explicó que México inició la Fase 1, de importación, el 28 de febrero de 2020 cuando se detectaron casos de coronavirus de importación, hubo transmisión de segunda generación y brotes familiares.

Detalló que la Fase 2, de dispersión comunitaria, dio inicio el 24 de marzo, cuando se detectaron casos de tercera generación y superior del virus, además de los brotes comunitarios.

Recalcó que “hemos seguido con contención y mitigación… y hasta este momento estamos en Fase 3”.

Este jueves, nuestro país rebasó el medio millón de casos confirmados de coronavirus y los 55 mil muertos.

