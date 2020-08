Vacuna contra COVID-19 será gratuita en CDMX: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que una vez que esté lista la vacuna contra el COVID-19 será gratuita en la capital del país (CDMX).

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno dijo que el compromiso de su Gobierno, al igual que de la administración federal, es garantizar que los ciudadanos tengan acceso a esta inmunización contra el coronavirus.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que mañana se realizará la prueba de coronavirus, luego de que el lunes anunció que iba a permanecer en aislamiento por haber tenido contacto con el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien dio positivo al virus.

“Yo quería que me hicieran hoy la prueba, Oliva ya me dijo que no, que tiene que ser hasta mañana para tener mayor certeza, entonces mañana en la mañana van a venir aquí a su casa a hacerme la prueba y pues esperamos tener el resultado el sábado si es posible (…) no tengo ningún síntoma y afortunadamente nuestro Secretario de Gobierno aunque es positivo, también ha sido prácticamente asintomático”, dijo.