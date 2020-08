México rebasa el medio millón de casos confirmados de coronavirus y los 55 mil muertos

La Secretaría de Salud informó que México rebasó la barrera del medio millón de casos confirmados de coronavirus y los 55 mil muertos, al alcanzar los 505 mil 851 contagios y 55 mil 293 fallecimientos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que la cifra de casos negativos también superó el medio millón, al sumar 553 mil 219. Desde el inicio de la pandemia se han realizado un millón 142 mil 45 pruebas.

Además, el funcionario indicó que 83 mil 75 casos están en estatus de sospechosos, a la espera de los resultados de la prueba para COVID-19.

De acuerdo con Alomía, en el país podría haber 542 mil 505 casos estimados de coronavirus, de ellos, el 8%, es decir 43 mil 873, serían la pandemia activa por presentar síntomas en los últimos 14 días.

También, se estima que podría haber 57 mil 206 fallecimientos.

Hasta la fecha, se tiene registro de que 341 mil 507 pacientes que se han recuperado, tras padecer coronavirus.

Para el reporte más reciente se sumaron siete mil 371 nuevos casos confirmados de coronavirus y 627 defunciones; los contagios del virus SARS-CoV2 tuvieron un incremento del 1.47% y los fallecimientos del 1.15%, respecto a la jornada anterior.

La Ciudad de México, el Estado de México, Guananajuato, Tabasco y Veracruz son las entidades que registran el mayor número de casos acumulados y en conjunto representan alrededor del 44% de los contagios en el país.

¿Cuándo llegará México a Fase 4 de coronavirus?

En su turno, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un recuento de la estrategia de respuesta que ha tenido México ante la pandemia y mencionó que el país llegará a la Fase 4 de coronavirus hasta que que desciendan las curvas epidémicas, mientras eso sucede, recalcó que seguimos en Fase 3.

López-Gatell subrayó que México permanece en la Fase 3 de coronavirus, la epidémica, desde el 21 de abril de 2020, cuando se detectaron brotes regionales y hubo dispersión nacional.

“Hasta este momento estamos en Fase 3 y seguiremos hasta que posteriormente tengamos un descenso muy sustantivo de las curvas epidémicas locales, de la curva epidémica nacional y pasaremos a una Fase 4, de recuperación”, comentó.

Sin embargo, dijo que todavía no se adelantará a brindar más información. “Todavía no me adelanto. Eso no ha llegado. Hoy estamos todavía en fase 3”.

Explicó que México inició la Fase 1, de importación, el 28 de febrero de 2020 cuando se detectaron casos de coronavirus de importación, hubo transmisión de segunda generación y brotes familiares.

Detalló que la Fase 2, de dispersión comunitaria, dio inicio el 24 de marzo, cuando se detectaron casos de tercera generación y superior del virus, además de los brotes comunitarios.

Recalcó que “hemos seguido con contención y mitigación… y hasta este momento estamos en Fase 3”.

