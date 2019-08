Crónica: Marcha de mujeres contra violencia de género termina en disturbios

El viernes 16 de agosto más de seis mil 500 mujeres se manifestaron en la llamada “Brillanteada“, una manifestación contra los abusos sexuales que han sufrido mujeres por parte de policías en la Ciudad de México, y en general, contra la violencia machista.

La manifestación pacífica en sus inicios derivó en actos vandálicos. Antes de las seis de la tarde en la glorieta de la estación del Metro Insurgentes, había ya 100 mujeres, en su mayoría, jóvenes, venían vestidas de negro. Muchas con pañuelos morados o verdes tapándoles el rostro y con brillantina, que se convirtió en el símbolo de la protesta tras lo ocurrido el lunes pasado con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

No quiero más, no quiero más, no quiero más dolor aquí, pido respeto todos los días”, dijo una manifestante.