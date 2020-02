Ocultan contaminación de río Santiago, en Jalisco, y niños y jóvenes se enferman de cáncer

En Jalisco, habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán presentaron este lunes una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del gobierno del estado, por haber ocultado los resultados de un estudio sobre la contaminación del río Santiago y los efectos en la salud de los niños de las comunidades cercanas, entre ellos cáncer.

El estudio, solicitado hace diez años por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco descubrió que los niños presentaban en sangre y orina, contaminantes como metales pesados en su cuerpo, cuyos efectos se manifestaron años después.

Candy Padilla vive en Puente Grande, Jalisco. Su casa está ubicada a 600 metros del río Santiago. Hace 3 años comenzó a presentar afectaciones en su salud.

Yo comencé a tener mucha tos. Dormía sentada porque la tos no me dejaba estar acostada, me intoxicaba. El cuello se me hinchó mucho y aquí traía una bola, lo que decía el doctor era que los ganglios se me inflamaron. Me detectaron a los 15 años cáncer. Mi tipo es linfoma de Hudking”, dijo.

Esmeralda García también vive en Puente Grande. Su casa está a 150 metros del río Santiago. A los 10 años de edad también fue al hospital por problemas de salud.

Primero empecé con bronquitis asmática, ya después me detectaron que sí era asma. De hecho, cualquier cosa que me acercara para acá o algo así lo mismo, me hacía daño porque pues sí está muy contaminado”, narró Esmeralda.

Candy y Esmeralda pertenecen al grupo de 330 niños de Jalisco que viven cerca del cauce del río Santiago y que, en 2010, cuando tenían 8 años, en un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí les detectaron presencia de fluor, arsénico, plomo, cadmio, mercurio, benceno y lindano.

En ese entonces, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco impuso una cláusula de confidencialidad para que los resultados del estudio no se hicieran públicos, recuerda Gabriela Domínguez, responsable de dicha investigación.

En esa reunión que tuvimos se me hizo saber que yo no podía difundir la información pero que ellos como Secretaría de Salud se iban a hacer cargo y que en algún momento me llamarían para colaborar con ellos en el seguimiento de los hallazgos. Sin embargo, esto nunca sucedió”, relató la investigadora.

En octubre de 2011 se entregó a dicha Comisión y a la Secretaría de Salud de Jalisco el estudio de vigilancia epidemiológica a poblaciones del río Santiago. Los responsables de estas dependencias eran entonces César Coll Caravias y Alfonso Petersen Farah.

Encontrar tantos contaminantes en cada niño ya a manera de una mezcla, pero eso repetido en más del 50% de la población infantil fue un dato alarmante”, insistió Domínguez.

El río Santiago está considerado por organizaciones ambientalistas como uno de los más contaminados en el país. A las descargas municipales se suman descargas industriales del Estado de México, Querétaro y Michoacán antes de llegar a Jalisco. Además, en la zona se ubica el basurero “Los Laureles” y corredores industriales que descargan a este río.

Hay compuestos orgánicos volátiles, metales pesados. Lo que se ve en este momento, lo que huele son las descargas urbanas, pero en realidad lo que enferma y mata a la población es incoloro, insaboro, imperceptible muchas veces para los sentidos y es lo que nos deja la zona industrial”, afirmó Alan Carmona, de la Organización Un Salto de Vida, Jalisco.

Los casos de insuficiencia renal crónica han aumentado en los últimos 10 años por donde pasa el río Santiago en Jalisco. Daniel López tiene 29 años y hace 9 lo diagnosticaron con este padecimiento.

Entre 20 y 30 años hay muchísimos casos. De hecho, yo conozco muchísimos amigos míos que tienen insuficiencia renal crónica a la misma edad. La mayoría le echamos la culpa al río, no hay de otra”, concluyó Daniel López, habitante de El Salto, Jalisco.

El pasado 28 de enero, el Gobierno de Jalisco informó en un comunicado que iniciará los procedimientos para castigar a funcionarios de administraciones pasadas que ocultaron el estudio de vigilancia epidemiológica entregado en 2011.

De haber conocido hace 10 años los resultados y que las secretarías involucradas hubieran dado atención y un seguimiento epidemiológico no estaríamos padeciendo las consecuencias que ahora vivimos que son mortales”, señaló el de la Organización Un Salto de Vida, Jalisco. No les costaba nada decirnos qué era lo que había pasado con los resultados. De qué sirvió que los resguardaran y ahorita hay personas que están enfermas”, concluyó Esmeralda García, habitante de Puente Grande, Jalisco.

Gobernador de Jalisco se compromete a sanear el río Santiago

No necesito que la Comisión me haga recomendaciones. Voy a organizar una macro excursión para que el presidente de la CEDH, los opinadores profesionales que escriben cosas sin saber y criticar sin fundamento, los voy a invitar para que se quiten su corbata, se salgan de su oficina en donde se toman su café, se ensucien los zapatos y vayamos a hacer un recorrido por todos los municipios, conozcan todas las obras, la inversión de cientos de millones de pesos que está haciendo el gobierno de Jalisco en cosas que evidentemente no se ven. Espero que este gobierno pase a la historia como el gobierno que logró el saneamiento integral del río Santiago”, dijo el gobernador Enrique Alfaro.

