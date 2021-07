Consulta popular para enjuiciar a expresidentes no será un fracaso: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no será un fracaso si asisten a votar más de 37 millones de mexicanos en la consulta popular del próximo 1 de agosto, para hacerla vinculatoria y enjuiciar a los expresidentes de México.

Te recomendamos: Piden renuncia de Mario Delgado durante jornada de apoyo a Consulta Ciudadana

Entrevistado luego de encabezar un acto con casi 700 alcaldes de Morena que resultaron ganadores en la pasada elección del 6 de junio, el líder del partido recordó que un grupo de ciudadanos recolectó más de dos millones de firmas, a iniciativa del presidente de la República, para llevar a cabo la consulta, por lo que se dijo confiado en la participación de la ciudadanía.

A los alcaldes electos reunidos en un hotel del Centro de la Ciudad de México, los exhortó a trabajar bajo los principios de la cuarta transformación y a promover la consulta popular.

“Les vamos a pedir su apoyo para informar e incentivar a la participación ciudadana, la evolución de la transformación no solo va a depender del presidente de la República, esa responsabilidad la van a compartir ustedes porque son la autoridad más cercana a los ciudadanos y compañeras, compañeros, no tenemos derecho a fallar, y la única manera de no equivocarnos es gobernar apegados a nuestros principios, a nuestros valores de no mentir, ni robar y no traicionar al pueblo”, destacó Mario Delgado, presidente de Morena.